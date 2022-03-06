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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Moldova'da

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını görüştü.

Dünya 06.03.2022, 16:16
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Moldova'da

Blinken ile Sandu, başkent Kişinev'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mültecileri kabul ettiği ve koruduğu için Moldova’ya dünyanın şükran borcu olduğunu vurguladı.

Ülkesinin Moldova’ya yardım için elinden geleni yapacağını, Başkan Joe Biden’ın Kongreden Ukrayna içinde ve dışındaki mültecilere yardımda kullanılmak üzere 2,75 milyar dolar insani yardım onayı istediğini belirten Blinken, uluslararası toplumun Moldova’ya söz konusu saldırıların etkileriyle başa çıkması konusunda yardım sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Blinken, ABD’nin Moldova’nın Avrupa ülkeleri ve kurumlarıyla daha yakın ilişki tercihini desteklediğini söyledi.

Ukrayna’ya yönelik saldırıların yükünü en fazla Polonya ve Moldova gibi komşu ülkelerin çektiğine işaret eden Blinken, bu ülkelerin üzerindeki yükü hafifletmek için kaynaklar da getireceklerini aktardı.

Blinken, "Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı temini konusunda aktif çalışma yürütüyoruz." diyerek, Varşova yönetiminin Kiev’e bu uçakları sağlaması durumunda yerini nasıl doldurabilecekleri konusuyla ilgilendiklerini söyledi.

"250 binden fazla kişi, Ukrayna ve Moldova sınırını geçti"

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının Moldova’nın sınırlarında yaşandığına dikkati çekerek, "Ukrayna’ya karşı saldırganlığı sert şekilde kınadık. Tarafları, savaşı durdurmanın tek yolu olan diyaloğa çağırıyoruz. Ukrayna’da savaşın durdurulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sandu, Moldova’nın "tarafsız" ülke olarak Ukrayna halkına destek çıktıklarını dile getirerek, "Moldova, Ukrayna’da bomba patlamalarından kaçan binlerce insanı ülkemize kabul etti. Çatışmaların başlamasından bu yana 250 binden fazla kişi, Ukrayna ve Moldova sınırını geçti. Mültecilerin bir kısmı hala topraklarımızda kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Bu nedenle finans desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Sandu, şunları kaydetti:

"Savaştan kaçan insanlara yardım etmeyi sürdüreceğiz. Bu yüzden üstlendiğimiz masrafları karşılamak için maddi desteğin sağlanması ve göçmenlerin başka ülkelere gidişi konusunda mekanizmaların oluşturulması talebinde bulundum. Oluşan şartlarda, Moldova ekonomisinin bu zorluklara karşı koyabilmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var."

"Transdinyester'de durumun değiştiğine dair bilgi yok"

Moldova sınırları içerisinde bulunan, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Ukrayna ile sınırı olan Transdinyester bölgesine de değinen Sandu, buradaki durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Sandu, "Transdinyester'de durumun değiştiğine dair bilgi yok. Topraklarımızda, Rus askeri güçlerinin yasa dışı bulunduğunu unutmuyoruz ve bu birliklerin Ukrayna’daki askeri eylemlere katılabileceği yönünde sinyal yok." dedi.

#abd #Maya Sandu
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