ABD Dışişleri Bakanı Blinken Miçotakis ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Rusya-Ukrayna savaşını ve Doğu Akdeniz’deki durumu görüştü.
Dünya 25.10.2022, 07:44 25.10.2022, 08:38
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Miçotakis'in telefonda görüştüğünü duyurdu.
Price, “Bakan ve Başbakan Miçotakis, Rusya'nın haksız ve sebepsiz savaşında Ukrayna'nın güvenliğini destekleme çabalarını ve Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmenin önemini ele aldı.” denildi.
Sözcü Bakan Blinken’ın, Yunanistan'ın önemli bir NATO müttefiki ve ortağı olarak çabalarını takdir ettiğini kaydetti.
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