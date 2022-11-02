ABD'den Türkiye'ye 'tahıl koridoru' teşekkürü

Görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi. Blinken, Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve F-16 filosunun modernizasyonu konusu da gündeme geldi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, sıfır atık konusunda Türkiye'nin BM Genel Kurulu’na sunduğu karar tasarısı hakkında Blinken’a bilgi verdi.