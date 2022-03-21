ABD'den tehdit: Daha fazla ekonomik yaptırım gelebilir
ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Daleep Singh, ABD'nin yaptırımları hala genişletebileceğini ve Rusya ekonomisindeki krizin zirveye ulaşabileceğini söyledi.
Dünya 21.03.2022, 07:49
CBS'den 60 Minutes'a verdiği röportajda Singh, Rusya'nın şimdiden "ekonomik bir uçuruma baktığını" ve "80'ler tarzı Sovyet yaşam standartlarına doğru hızla ilerlediğini" söyledi.
Halihazırda yürürlüğe girmiş olan ekonomik zarara neden olan yaptırımlara rağmen, Singh, bunların hala genişletilebileceğini ve daha fazla banka ve "dokunulmayan sektörler" de dahil olmak üzere diğer hedeflere uygulanabileceğini söyledi.
Singh, "Çoğunlukla petrol ve gazla ilgili, ancak başka sektörler de var. Bunları belirtmek istemiyorum ama Putin'in bunların ne olduğunu bildiğini düşünüyorum" dedi.
Singh, tahminlerin Rusya ekonomisinin Ukrayna'nın işgalinden öncekinin yarısı kadar olacağını gösterdiğini kaydetti.
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