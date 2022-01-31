ABD'den Rusya'ya sert baskı yapma sözü

Thomas Greenfield, ABC'ye yaptığı açıklamada, BMGK'nın bugünkü oturumunda, Ukrayna krizi konusunda Rusya'ya sert baskı yapacağını belirtti.

ABD'nin BM Temsilcisi, "Ruslara kendilerini açıklamaları çağrısında birleştik. Onları dinlemeye hazırlıklı olarak toplantıya gireceğiz ancak propagandalarıyla dikkatimizi dağıtmayacağız." dedi.

Küresel barış ve güvenliğe tehdit karşısında tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmeye çalıştıklarını kaydeden Thomas Greenfield, BMGK'nın diplomasi için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Thomas Greenfield, 28 Ocak’ta, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus'a yığılması üzerine" BMGK'yı 31 Ocak'ta toplantıya çağırdıklarını duyurmuştu.