ABD'den Rusya'ya diplomasi çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'da artan gerilimi ve sürecin diplomatik boyutunu değerlendirdi.

Price, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığını ve tansiyonun düştüğüne yönelik herhangi bir emare görmediklerini vurgulayarak Moskova'ya yüklendi.

ABD medyasına yansıyan "16 Şubat'ta işgal başlayabilir" şeklindeki haberleri değerlendiren Price, bir tarih vermesinin mümkün ve doğru olmadığını belirterek, Rusya'nın henüz saldırı konusunda nihai kararını verdiği konusunda emin olmadıklarını ancak tansiyonu düşürecek herhangi bir adım da görmediklerini belirtti.

"Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek konumda"

Price, "Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak esas olarak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda" dedi.

Putin'in siyasi olarak işgale karar vermesi halinde çok kısa süre içinde saldırıların başlayabileceği uyarısını da yapan Price, böyle bir durumda ortaya çıkacak insani bedelden Rusya'nın sorumlu olacağını belirtti.

Kiev'deki Amerikan Büyükelçiliği Lviv'e taşındı

Mevcut diplomasi penceresinin kullanılması konusunda Moskova'ya çağrı yapan Price, askeri bir adım atması durumunda Rusya'nın çok ağır yaptırımlara maruz kalacağı uyarısını yineledi.

ABD'li sözcü ayrıca Ukrayna'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin Kiev'den Lviv kentine taşınmasını da "her türlü saldırı ihtimaline karşı aldıkları bir tedbir" olarak nitelendirdi.

Price, Rusya'nın işgal için bazı birliklerini sınır hattında yeni pozisyonlara kaydırdığı yönündeki haberlerle ilgili soruya ise net bir yanıt vermekten kaçınarak, bölgede tansiyonun Rusya tarafından artırıldığını söylemekle yetindi.