ABD'den Rus petrol şirketinin uçağına el koyma izni
ABD'nin Teksas eyaletindeki federal mahkeme, Adalet Bakanlığına Rus petrol şirketi PJSC LUKOIL'e ait 45 milyon dolar değerindeki uçağa el koyması için izin verdi.
Dünya 01.09.2022, 07:23
Teksas Güney Bölge Mahkemesinin kararına göre, Adalet Bakanlığı PJSC LUKOIL'e ait Boeing 737-7EM tipi uçağa el koyabilecek.
Kararda, söz konusu uçağın ABD Ticaret Bakanlığının Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delerek Rusya'ya seyahat ettiğine işaret edildi.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının yıl başında Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım getirdiği belirtilerek, ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korumak için Rusya'ya ihracat kontrolleri ve lisans zorunlulukları getirildiği kaydedildi.
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