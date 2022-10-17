ABD'den Pakistan'a nükleer varlık mesajı
ABD Başkanı Joe Biden'ın Pakistan'ın nükleer varlıklarına dair ifadelerinin ardından bu ülkeden gelen tepkiler sonrası Washington yönetimi, İslamabad'ın nükleer varlıkları koruma kararlılığına güvendiğini bildirdi.
Dünya 17.10.2022, 08:13 17.10.2022, 08:48
Geo News televizyonunun ABD Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Washington yönetimi, İslamabad'ın nükleer varlıklarını koruma kararlılığına güveniyor.
Haberde, Joe Biden'ın güvenli ve huzurlu bir Pakistan'ın ABD çıkarları için önemli olduğuna inandığı vurgulanarak, Washington'un İslamabad ile uzun süreli ilişkilerine değer verdiği bilgisi paylaşıldı.
ABD Başkanı Biden, 14 Ekim'de bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan'ı "uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirmişti.
Biden'ın açıklaması, İslamabad yönetiminin tepkisini çekmiş ve ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
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