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ABD'den dijital para adımı

ABD dijital dolar için önemli bir adım daha attı. Başkan Joe Biden, dijital paraya geçişteki en önemli aşama olan başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnamenin, ABD'nin dijital dolara geçişteki yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Dünya 10.03.2022, 00:18
ABD'den dijital para adımı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin tüketicilerin korunması, finansal istikrar ile ulusal güvenliğin sağlanması ve iklim risklerinin ele alınması için ilk kapsamlı dijital varlık stratejisinin oluşturmasını hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

Kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital varlıkların son yıllarda büyüme gösterdiğine işaret edilen açıklamada, 5 yıl önce 14 milyar dolar seviyesinde olan piyasa değerinin geçen kasım itibarıyla 3 trilyon doları aştığı vurgulandı.

Anketlerin, yetişkin Amerikalıların yaklaşık yüzde 16'sının (yaklaşık 40 milyon kişinin) kripto para birimlerine yatırım yaptığını, ticaretini gerçekleştirdiğini veya kullandığını gösterdiği açıklandı.

Kararname 6 temel öncelikte ulusal bir politika ortaya koyuyor

Merkez bankası dijital para birimlerinin ise 100'den fazla ülkede araştırıldığı veya pilot uygulamalarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Dijital varlıklardaki artış, küresel finansal sistemde ve teknolojide Amerikan liderliğini güçlendirmek için bir fırsat yaratıyor ancak aynı zamanda tüketicinin korunması, finansal istikrar, ulusal güvenlik ve iklim riski için önemli etkileri bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kararnamenin dijital varlıklar için 6 temel öncelikte ulusal bir politika ortaya koyduğu belirtilerek, bu önceliklerin tüketici ve yatırımcının korunması, finansal istikrar, yasa dışı finansman, ABD'nin küresel finansal sistemdeki liderliği ve ekonomik rekabet gücü, finansal katılım ve sorumlu inovasyon olduğu bilgisi verildi.

Söz konusu kararnamenin, Hazine ve Ticaret bakanlıkları ile diğer kilit kurumların paranın geleceği ve kripto para birimlerinin oynayacağı rol hakkında raporlar hazırlamasını gerektirdiği aktarılan açıklamada, kararnamenin ABD'nin merkez bankası dijital para birimi için gereken teknolojik altyapının değerlendirilmesi çağrısında bulunduğuna işaret edildi.

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplanacak

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın konuya ilişkin ortak açıklamasında ise kararnamenin ABD'nin küresel rekabet gücünü geliştirecek şekilde, yurt içinde ve dışında dijital varlık ekosisteminin inovasyonu ile yönetiminde lider bir rol oynamaya devam etmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da konuya ilişkin açıklamasında, kararnamenin dijital varlık politikasında koordineli ve kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.

Hazine Bakanlığının para ve ödeme sistemlerinin geleceği hakkında bir rapor hazırlamak için kurumlarla iş birliği yapacağını aktaran Yellen, dijital varlıkların potansiyel finansal istikrar risklerini ve uygun önlemlerin alınıp alınmadığını değerlendirmek için Finansal İstikrar Gözetim Konseyinin de toplanacağı bilgisini verdi.

Bitcoin yükselişe geçti

Biden'ın dijital varlıklara ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9'un üzerinde değer kazanarak 42 bin dolar seviyelerine yükseldi.

Öne çıkan bir diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 7'ye yakın artarak 2 bin 746 dolara çıktı.

#abd
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