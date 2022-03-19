ABD'den Çin'e uyarı: 'Ne tarafta duracağınıza karar verin'

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in, Rusya'ya askeri yardımda bulunması durumunda ne gibi adımlar atacaklarını söylemekten kaçındığını belirterek, "Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, ABD Başkanı Biden'ın Çin'i uyardığını belirterek, "Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün yaptığı telefon görüşmesine değinen Psaki, "Biden, açık bir şekilde Rusya'ya sağlanacak somut yardımların sonucu olacağı konusunda Çin'i uyardı." ifadesini kullandı.

Psaki, bu sonuçlar arasında yaptırımların olup olmayacağı ya da sonuçların ne olduğuna ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "işgal" olarak nitelendirip nitelendirmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Ben başka bir ülke adına konuşamam ama Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." yanıtını verdi.