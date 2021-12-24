ABD'de yaklaşık 21 milyon kişi aç
Pandemi nedeniyle birçok ülkede ekonomik kriz ve işsizlik rakamları hızla yükselirken, 21 milyondan fazla Amerikalının açlıkla karşı karşıya olduğu açıklandı.
El Cezire’nin ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine dayandırdığı habere göre, açlıkla boğuşan kişi sayının artmasına pandemi yardımı ödemelerinin kesilmesi ve enflasyon nedeniyle market fiyatlarının yükselmesi neden oldu.
ABD'DE AÇ İNSAN SAYISI 21 MİLYONU GEÇTİ
Büro’nun 1-13 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankette toplanan verilere göre, ABD’de bazen veya çoğu zaman yeterli yiyecek olmayan hanelerin sayısı bu ay beş ayın en yüksek seviyesi olan %9,7’ye ulaştı. Açıklanan verilere gören 21 milyondan fazla
Amerikalının açlıkla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Market fiyatlarının istatistiklerine de yer verilen çalışmada, fiyatların bir yıl öncesine göre %6,4 arttığı belirtildi. Haberde Başkan Joe Biden tarafından desteklenen düşük gelirli ailelere yardım programlarının istişare edildiği ABD Senatosu’ndaki görüşmelerin tıkanmasının, ileride durumu daha da kötüleştirebileceğine işaret edildi.
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|19
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|44
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|18
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|17
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|18
|16
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|16
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|18. Burnley
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|11
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|18
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|10
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|46
|2. Sevilla
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|38
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