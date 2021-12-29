ABD'de vahim tablo sürüyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 Kovid-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.
Dünya 29.12.2021, 16:47
Kalabalık eyaletleriyle salgınla en çok mücadele eden ülkelerin başında gelen ABD, Kovid-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaştı.
Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.
Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
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|P
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|41
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|19
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|18
|16
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|17
|13
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|15
|11
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|19
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|46
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