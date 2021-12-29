ABD'de vahim tablo sürüyor

Kalabalık eyaletleriyle salgınla en çok mücadele eden ülkelerin başında gelen ABD, Kovid-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaştı.

Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.

Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.