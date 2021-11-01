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ABD'de son 24 saatte 167 kişi daha öldü

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de son 24 saatte 167 kişi daha hayatını kaybetti.

Dünya 01.11.2021, 17:18
ABD'de son 24 saatte 167 kişi daha öldü

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 17 bin 461 artışla 45 milyon 971 bin 267’ye ulaştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 745 bin 837'ye yükseldi.

California 4 milyon 915 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 238 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. 72 bine yakın can kaybıyla California ilk sırada yer alırken, bu rakam Texas'ta 71 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,9’una en az bir doz, yüzde 69,6’sına ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 9,7’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 221,5 milyondan fazla kişiye ilk doz, 192,4 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 18,6 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

Kaynak: AA
#abd #kovid19 #can kaybı
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