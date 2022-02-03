ABD'de siyahilerin okullarına bomba tehdidi

Başkent Washington, Maryland, Delaware, Florida, New York ve Louisiana'da bulunan ve Sivil Haklar Yasası çıkarılmadan önceki dönemde siyahi öğrencilerin okumasına izin veren Tarihi Siyahi Üniversite ve Kolejleri (HBCU) eğitim kurumlarında ocak ayının ilk ve son haftalarında bomba tehdidi yaşandı.

Yetkililer, tehdit çağrılarıyla ilgili 6 çocuktan şüphelenildiğini açıkladı.

Şüphelilerin, çağrıların kaynağının anlaşılmaması için özel teknolojik yöntemleri kullandıkları bildirildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, müfettişler, çocukların evlerini arayarak görüşmeler yaptı. Herhangi bir tutuklama olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) açıklamasında, "Şu anda hiçbir yerde patlayıcı cihaz bulunmamış olsa da, FBI tüm tehditleri son derece ciddiye alıyor." ifadesi kullanılmıştı.

HBCU okulları

HBCU eğitim kurumları, ABD'de ırksal ayrımcılığın devam ettiği 1964 Sivil Haklar Yasası'ndan önceki dönemde, öncelikle Afro-Amerikan toplumuna hizmet etme niyetiyle kurulmuş yüksek öğrenim kurumları olarak biliniyor.

1861-1865 arasında yaşanan Amerikan İç Savaşı'ndan önce, özellikle ABD'nin güney eyaletlerinin çoğunda siyahi öğrencilerin kolej ve üniversite eğitimi almasını yasaklayan kurallar konulmuş, diğer bölgelerde ise siyahi öğrencilere kotalar uygulanmıştı.

Irksal ayrımcılığın engellerini ortadan kaldırmak ve siyahi orta sınıfın oluşmasına katkı sağlamak için kurulan HBCU mezunları arasında sivil haklar lideri Martin Luther King, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Thurgood Marshall gibi isimler bulunuyor.