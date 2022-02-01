ABD'de siyahi Arbery'nin ailesi, oğlunun katillerini korumaya alan anlaşmayı kınadı

Arbery'nin annesi Wanda Cooper-Jones ve babası Marcus Arbery'nin, oğullarını öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen Travis McMichael ve Gregory McMichael için kendilerini yeni davalara karşı koruyacak ve zamanlarını eyalet hapishaneleri yerine federal tutuklu merkezinde geçirmelerine izin verebilecek bir savunma anlaşması yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Arbery'nin annesi, Adalet Bakanlığının itirazlarına rağmen verilen kararı "saygısızlık" olarak nitelendirirken baba Arbery, nefret suçu davasının açılması için ellerinde "Cehennem kadar delil" olduğunu ifade etti.

Jones'un avukatı Lee Merritt söz konusu gelişmeyle ilgili mahkeme yargıcından savunma anlaşmasını reddetmesini istemeyi düşünüyor.

Merritt söz konusu anlaşmayla 25 yaşındaki Arbery'nin katili 3 beyaz ABD'li hakkında, siyahi gencin medeni haklarını ihlal etmekten sorumlu tutan muhtemel nefret suçları davası açılmasının önüne geçilmeye çalışıldığını iddia etti.

Ahmaud Arbery olayı

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'ın araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Savunma avukatları, sanıkların, mahallerinde suç işleyen Arbery’ye karşı kendilerini savunduğunu ileri sürmüş, savcılık ise Arbery’nin suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını ve öldürüldüğü sırada elektrikçi olmak için teknik okula devam ettiğini ifade etmişti.

Davayı gören mahkeme 8 Ocak 2022'de siyahi genci öldürmekten suçlu bulduğu 3 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.