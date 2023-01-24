ABD'de silahlı saldırılar: 7 ölü
ABD'nin California eyaletinde, iki noktadaki silahlı saldırılarda toplam 7 kişi öldü.
Dünya 24.01.2023, 08:30 24.01.2023, 08:36
Saldırılar, San Francisco yakınlarındaki Half Moon Bay civarında gerçekleşti.
Olayın ardından polis, 67 yaşındaki Zhao Chunli isimli kişiyi gözaltına aldı. Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.
Eyalette cumartesi günü yaşanan saldırıda da 11 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
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