ABD'de "sıcak hava" uyarısı
ABD'de Hava Tahmin Merkezi, bu hafta 100 milyondan fazla kişinin sıcak havadan etkilenebileceğine dair uyarı yaptı.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, ülkenin özellikle güney-orta kesimlerinde tehlikeli seviyede sıcaklıklar bekleniyor.
Aşırı sıcakların toplamda 100 milyonun üzerinde kişiyi etkileyeceği tahmininde bulunuldu.
Bazı bölgelerde, 43 derecelik sıcaklıkla rekor seviyeler görüldü.
Orman yangını tehlikesi
Ulusal Hava Servisi (NWS) Wyoming'in güneydoğusundan Nebraska'nın batısına kadar olan bölgede "kırmızı bayrak" uyarısı yayımlayarak orman yangını riskine dikkat çekti.
Güçlü rüzgarların ve düşük nem seviyesinin yangınların yayılmasına neden olacağı vurgulandı.
New York valisinden çağrı
New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, "Tüm New Yorkluları bu hafta sıcak ve neme hazırlanmaya ve önümüzdeki birkaç gün boyunca hava durumunu yakından takip etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.
Hochul, yaşlıların ve engellilerin gözetimde tutulmasını istedi.
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