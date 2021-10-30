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ABD'de salgında son durum

Salgınla en çok mücadele eden ülkelerin başında gelen ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 19 artışla 745 bin 388'e yükseldi.

Dünya 30.10.2021, 17:30
ABD'de salgında son durum

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 98 bin 307 artışla 45 milyon 925 bin 479'a çıktı.

Ülke genelinde can kaybı sayısı 745 bin 388 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 2 bin 19 artışla 745 bin 388 oldu.

California, 4 milyon 913 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 234 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta da 71 bini aştı. Florida'da ölü sayısı ise 59 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,9’una en az bir doz, yüzde 69,4’üne ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 8,7’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 220 milyondan fazla kişiye ilk doz, 191 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 16 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

#abd #koronavirüs
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