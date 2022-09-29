ABD'de liseye silahlı saldırı: Yaralılar var
Kuzey Californiya kentindeki yetkililer, Oakland'daki bir okul kampüsüne yapılan silahlı saldırıda en az altı kişinin yaralandığını söyledi.
Dünya 29.09.2022, 08:12
Oakland Polis Şefi Yardımcısı Darren Allison, saldırının Rudsdale Newcomer Lisesi'nde meydana geldiğini söyledi.
Okulun web sitesine göre okul, mezun olamama riski altında olan ve kendi ülkelerinden “şiddet ve istikrarsızlık nedeniyle” kaçtıktan sonra ABD'ye yeni göç etmiş öğrencilere hizmet veriyor.
Doğu Oakland'daki Fontaine Caddesi'nde ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet veren bitişik dört okuldan biri.
Oakland itfaiye sözcüsü Michael Hunt'a göre sağlık görevlileri, hepsi ateşli silah yarası olan altı hastayı hastanelere nakletti.
Yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğu Highland Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, diğer üç kişinin durumunun bilinmediğini söyledi.
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