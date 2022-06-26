ABD'de kürtaj kararı: Eyaletler yasaklayabilecek

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajla ilgili aldığı karar ülkenin gündeminde. Mahkeme 1973 yılında yine yüksek mahkemenin aldığı kürtajı anayasal güvence altına alan Roe Wade kararını bozdu.

Mahkeme, eyaletlerin kürtajı yasaklayabileceklerine hükmetti. Karar sonrası Washington'da bulunan mahkemenin önü hareketliydi. Bina çevresine muhtemel olaylara karşı takviye polis sevk edildi.

Biden yönetimi de tepkili

Mahkemenin kararına Biden yönetimi de sert tepki gösterdi. Başkan Biden, "mahkeme ve ülke adına üzücü bir gün" ifadesini kullandı.

Kararı protesto eden ABD'liler gece boyu eylemlerini sürdürdü.

Arizona’da protesto eylemi yapanlar senato binasına girmek istedi. Polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ederek göstericileri engelledi. Senatoda devam eden oturum güvenlik sebebiyle durduruldu.

Los Angeles'ta güvenlik güçleri ile göstericiler karşı karşıya geldi. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

Kararın özellikle 50 eyaletin bulunduğu ABD'de, Cumhuriyetçilerin yönetiminde olan en az 20 eyalette kürtajın yasaklanmasına giden yeni kararların alınmasına sebep olacağı belirtiliyor.