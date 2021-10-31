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ABD'de Kovid-19 ölümleri artıyor

Kovid-19 salgınında en fazla can kaybı görülen ülke konumunda bulunan ABD'de son 24 saatte 282 kişi daha hayatını kaybetti.

Dünya 31.10.2021, 18:19
ABD'de Kovid-19 ölümleri artıyor

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 28 bin 327 artışla 45 milyon 953 bin 806'ya çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 282 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 745 bin 670'e yükseldi.

California 4 milyon 914 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 238 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. 72 bine yakın can kaybıyla California ilk sırada yer alırken, bu rakam Texas'ta 71 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,9’una en az bir doz, yüzde 69,5’ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 9,2’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 221 milyondan fazla kişiye ilk doz, 191 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 17 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

Kaynak: AA
#abd #kovid19 #can kaybı
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