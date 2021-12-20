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ABD'de Kovid-19 ölümleri artıyor

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de son 24 saatte 135 kişi daha hayatını kaybetti.

Dünya 20.12.2021, 19:17
ABD'de Kovid-19 ölümleri artıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 135 artışla 806 bin 437'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 69 bin 754 artışla 50 milyon 846 bin 841'e çıktı.

Son 24 saatte 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 806 bin 437'ye ulaştı.

California 5 milyon 206 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 432 bin vakayla Texas ve 3 milyon 782 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 727 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 77'ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 220 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,3'üne en az bir doz, yüzde 65,3'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 29,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 204 milyona yakın kişiye ikinci doz, 60 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Kaynak: AA
#abd #kovid19 #can kaybı
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