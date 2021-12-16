ABD'de Kovid-19 ölümleri artıyor

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 65 artışla 802 bin 538'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 139 bin 238 artışla 50 milyon 375 bin 840'a çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 65 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 802 bin 538'e ulaştı.

California 5 milyon 182 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 406 bin vakayla Texas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 517 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 796'ya ulaştı, Florida'da ise 62 bin 74 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76,8'ine en az bir doz, yüzde 65'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 27,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 239 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 202 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 56 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.