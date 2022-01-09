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ABD'de koronavirüs salgınında son durum

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de son 24 saatte 661 kişi daha hayatını kaybetti.

Dünya 09.01.2022, 17:58
ABD'de koronavirüs salgınında son durum

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 378 bin artarak 59 milyon 767 bin 342 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 661 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 837 bin 264'e çıktı.

California, 6 milyon 37 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 999 bin vakayla Texas ve 4 milyon 633 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 43 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 76 bin 461, Florida'da ise 62 bin 688 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,9'una en az bir doz, yüzde 66,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 36'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 246 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 207 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 74 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Kaynak: AA
#abd #kovid19 #can kaybı
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