ABD'de korkutan yangın
ABD'nin California eyaletinde çıkan iki büyük yangın, korku dolu anlar yaşattı. Benicia kentindeki yangında alevler rıhtımı sardı.San Jose'deki alışveriş merkezi deposundaki yangın ise güçlükle kontrol altına alındı.
Dünya 10.04.2022, 13:04
Korkutan yangın, eyaletin körfez kenti Benicia limanında çıktı. Petrol arıtma tesisi yakınlarındaki yangına itfaiye anında müdahale etti.
Yoğun duman limanı sardı, itfaiye görevlileri karadan ve denizden müdahale etmeye çalıştı.
Rıhtımdaki ahşap malzemeler yangını söndürmeyi zorlaştırırken; deniz üzerinde yoğun duman oluştu. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangına müdahale sürüyor.
Bölge halkı dışarı çıkmamaları için uyarıldı
California'da bir diğer yangın ise San Jose kentinde çıktı. Bir alışveriş merkezinin deposunda başlayan yangın büyüyerek paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle bölge halkına dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.
Bölgedeki bir hayvan hastanesi tahliye edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.
18
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Konyaspor
|32
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|32
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Beşiktaş
|32
|50
|7. Adana Demirspor
|31
|49
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Adanaspor
|30
|41
|9. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Gençlerbirliği
|29
|38
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Tuzlaspor
|28
|35
|14. Menemen Belediyespor
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Southampton
|31
|36
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22