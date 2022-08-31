ABD'de kiralar rekor seviyelerde
Zumper Ulusal Kira Endeksi'ne göre, ABD kiraları üst üste ikinci yıl için rekor bir seviyeye ulaştı ve tek yatak odalı bir birim şu anda ortalama olarak yaklaşık bin 500 dolara çıktı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12'lik bir artış.
Dünya 31.08.2022, 07:32
New York ve San Francisco gibi arzın az olduğu yoğun nüfuslu şehirler, kiraların daha da yükseldiğini gördü.
Manhattan'da tek yatak odalı bir dairenin ortalama kirası ayda 4 bin 212 dolar olarak kaydedilirken, şehrin beş ilçesindeki ortalama kira 3 bin 930 dolar.
San Francisco'da aynı büyüklükte bir birim için rakam 3 bin 40 dolar. İki yatak odası için kira artışları her iki şehirde daha da yüksek.
Miami, Boston, Los Angeles ve Washington DC gibi diğer göçmen sıcak noktaları da Zumper'in en pahalı 10 listesinde yer alırken, Teksas sınırındaki El Paso ve Laredo şehirleri sıralamanın diğer ucunda 880 dolar ve 850 dolarla sınırlandı.
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