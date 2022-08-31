ABD'de kiralar rekor seviyelerde

New York ve San Francisco gibi arzın az olduğu yoğun nüfuslu şehirler, kiraların daha da yükseldiğini gördü.

Manhattan'da tek yatak odalı bir dairenin ortalama kirası ayda 4 bin 212 dolar olarak kaydedilirken, şehrin beş ilçesindeki ortalama kira 3 bin 930 dolar.

San Francisco'da aynı büyüklükte bir birim için rakam 3 bin 40 dolar. İki yatak odası için kira artışları her iki şehirde daha da yüksek.

Miami, Boston, Los Angeles ve Washington DC gibi diğer göçmen sıcak noktaları da Zumper'in en pahalı 10 listesinde yer alırken, Teksas sınırındaki El Paso ve Laredo şehirleri sıralamanın diğer ucunda 880 dolar ve 850 dolarla sınırlandı.