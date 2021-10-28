ABD'de ilk kez
ABD Dışişleri Bakanlığı, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportun düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı olarak seçileceği de belirtildi.
ABD’nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, kendisini erkek ya da kadın olarak tanımlamayanların haklarının tanınmasında bir kilometre taşı olarak nitelendirdiği, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportu düzenlediklerini açıkladı.
Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı olarak seçileceği de belirtildi.
X cinsiyetli ilk pasaportun ise kime ait olduğu açıklanmadı.
Dana Zzyym, pasaportunun cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek yerine X yazan pasaport talep etmişti. Başvurusu reddedilince de talebini mahkemeye taşıdı. Zzyym, 2015'ten beri hukuk mücadelesi veriyordu.
Öte yandan Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Nepal de vatandaşlarına 3. cinsiyet seçeneğini sunuyor.
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|20
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