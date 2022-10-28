ABD'de helikopter denize düştü

Louisiana eyaletine yakın bir noktada helikopter kazası meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Suyun üzerinde ters dönmüş şekilde bulunan helikopterde yapılan kurtarma operasyonunda 3 kişilik mürettebatın 2'si kurtarıldı.

Batan helikopterde 1 kişinin de cansız bedeni bulundu. Mürettebatın kimlikleri açıklanmadı.

Kazanının nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.