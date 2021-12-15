banner38

ABD'de George Floyd'u öldüren polisin suçunu kabul etmesi bekleniyor

ABD’nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd’un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in mahkemede Floyd'un medeni haklarını ihlal ettiğini kabul etmesi öngörülüyor.

Dünya 15.12.2021, 11:15
ABD'de George Floyd'u öldüren polisin suçunu kabul etmesi bekleniyor

ABD'de pazartesi mahkemenin elektronik dosyalama sistemi tarafından gönderilen tebligata göre, siyahi George Floyd’un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in savunmasını değiştirmek için bugün duruşmaya çıkması planlanıyor.

Bu tür tebligatlar genelde bir sanığın suçunu kabul etmeyi planlaması üzerine yapılıyor. Ancak Chauvin mahkemede bu yönde savunma yapana ve söz konusu savunma yargıç tarafından kabul edilene kadar hiçbir şeyin resmi olmayacağı belirtildi.

Diğer polislerin duruşması ocak ayında

Ölümüne neden olduğu Floyd'un medeni haklarını ihlal ettiğini kabul etmesi beklenen Chauvin'in savunmasını değiştirmesinin, aynı davada yargılanan Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao adlı diğer üç eski polis için de olumlu sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Diğer üç eski polis için federal duruşmanın ocakta yapılması planlanıyor.

George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Chauvin, ayrıca 2017'de kelepçeli şekilde yerde yatan 14 yaşındaki siyahi bir çocuğun ensesine diziyle basmakla suçlandığı ayrı bir davada da yargılanıyor.

#Minnesota #abd
Yorumlar (0)
banner35
7
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8