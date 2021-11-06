ABD'de festivalde izdiham! 8 kişi hayatını kaybetti
Teksas'ta festivalde Travis Scott konserinde insanlar birbirini ezdi. Meydana gelen olayda en az sekiz kişinin öldü, onlarca kişi ise yaralandı.
Dünya 06.11.2021, 10:45 06.11.2021, 10:50
ABD'nin Teksas eyaletinin en büyük şehri Houston'da gerçekleşen müzik festivali, faciayla açıldı. Astroworld Müzik Festivali'nin açılış konserinde Travis Scott sahneye çıktı. Konser devam ederken izdiham meydana geldi, insanlar birbirini ezdi.
Yerel medya, izdahamda en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca insanın da yaralandığını bildiriyor.
Milliyet
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