ABD'de Facebook'a yüz tanıma sistemi davası

Texas Başsavcısı Ken Paxton, şirketin fotoğraf ve videolardan biyometrik verileri topladığını ve bunu, kullanıcıların iznini almadan yaptığını söyledi.

Paxton, verileri 10 yıldan fazla süredir bu şekilde elde ederek ticarileştiren Meta'nın, eyalet tüketici koruma yasasını ihlal ettiğini belirtti.

Şirketin ayrıca verileri üçüncü taraflarla paylaştığını ve makul bir sürede imha etmediğini açıklayan Paxton, “Facebook artık kişinin güvenliği ve refahı pahasına kar elde etme niyetiyle insanlardan ve çocuklarından yararlanmayacak.” ifadesini kullandı.

Dava dosyasında Facebook'un, Texas eyalet yasalarını "yüzlerce, binlerce ya da milyonlarca değil, milyarlarca kez" ihlal ettiği yer alıyor.

Şirketin ihlal başına 10 bin dolar ceza ödemesi isteniyor.

İddiaların asılsız olduğunu savunan Facebook, geçen yıl kasım ayında yüz tanıma sistemini kapatmış ve 1 milyar kullanıcının ilgili verilerini imha ettiğini duyurmuştu.