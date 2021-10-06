ABD'de durum vahim: Ölü sayısı 705 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 98 bin 348 artarak 43 milyon 952 bin 459 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 1971 artışla 705 bin 383'e ulaştı.

California, 4 milyon 751 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 105 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 500 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 66 bin 318 ile Teksas, 55 bin 622 ile Florida geldi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,8'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 215 milyon 737 binden fazla kişiye ilk doz, 186 milyon 60 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.