ABD'de dev yangın! İtfaiye söndürmeye çalışıyor

California'nın San Bernardino ilçesinde bir ticari binada yangın çıktı ve itfaiyecilerin alevlerin yakındaki evlere sıçramaması için geri püskürttüğü görüldü.

Olayın bölgede aksamalara neden olduğu açıklandı.

San Bernardino İlçe İtfaiyesi yerel saatle 16:35 civarında yangına müdahale etmeye başladı.

Yerel basına yansıyan görüntüler, Adelanto kasabasındaki ticari arazinin çoğunu kaplayan yangının devam ettiğini gösterdi.

Şimdiye kadar, itfaiyecilerin yangının bölgedeki evlere ve işyerlerine ulaşmasını engelleyebildiği ve ekiplerin, elektrik hatlarını onarmak için sevk edildiği açıklandı.

Kaynak: Reuters