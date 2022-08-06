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ABD'de bir sürücü, aracıyla kalabalığa daldı: 15 kişi yaralandı

ABD'de bir sürücü, aracıyla kalabalığa daldı: 15 kişi yaralandı[AA (Arşiv)]ABONE OL

Dünya 06.08.2022, 09:49
ABD'de bir sürücü, aracıyla kalabalığa daldı: 15 kişi yaralandı

ABD'de alkollü sürücü, aracını kalabalığın içine sürdü. 15 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
New Mexico  eyaletinde, Amerikanın yerlileri ile ilgili festival sırasında bir cip kalabalığa girdi.

Sürücüyle beraber içinde 3 kişinin bulunduğu araç, festivale katılanları ezdi.

Olayda 15 kişi yaralandı.

Sürücü ve araçtaki diğer iki kişi gözaltına alındı.

Sürücünün alkollü olduğu ve aracının kayıtlı olmadığı öğrenildi.

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