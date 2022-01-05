ABD'de Biden çatlağı: İcraatlarına karşı memnuniyetsizlik artıyor

CNCB/Change Research tarafından yapılan ankete göre, Biden'in ekonomiyi ve COVID-19 salgınını yönetiminden memnun olmayanların oranı aralık ayında yüzde 60 seviyesine çıktı.

Nisan ayında yapılan ankette Biden'in icraatlarından memnun olmayanların oranı yüzde 49, eylül ayında yapılan ankette ise yüzde 54 olmuştu.

Biden'e destek verenlerin oranı ise aralık ayında nisan ayındaki yüzde 51 ve eylül ayındaki yüzde 46'dan yüzde 44'e indi. Ankete katılanların yüzde 55'i Biden'in salgın sırasındaki liderliğine onay vermediklerini ortaya koydular.

Konu kişisel ekonomik duruma geldiğinde Başkan Biden'i eleştirenlerin oranı arttı.

Günlük tüketim mallarının fiyatlarının yönetiminden memnun olmayanların oranı yüzde 72 olurken, tüketicilerin alım güçlerine destek politikalarından memnuniyetsizlik yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.