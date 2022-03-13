ABD'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı
New York'ta Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı.
Dünya 13.03.2022, 07:24
New York'un ünlü müzelerinden MoMA'da bıçaklı bir saldırı düzenlendi.
Polis, saldırıda yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati risklerinin olmadığını bildirdi.
Bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırıyla ilgili daha fazla bilgi ve saldırganın kimliği paylaşılmadı.
Saldırının ardından müze boşaltıldı.
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