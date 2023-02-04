ABD'de artık bir Sancar Caddesi var

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın soyismi, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir caddeye verildi.

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın soyadı, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir caddeye ismi verildi.

Nobel ödüllü bilim insanı Sancar'ın ismi, Kuzey Karolina'daki Research Triangle Park'ın (RTP) önemli bir bölümünü kapsayan Durham şehrindeki caddeye verildi. Sancar ismi, araştırma merkezlerinin bulunduğu caddeye verildi.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK YERDE AZİZ SANCAR ADI VAR

Türkiye'de de Aziz Sancar adına havalimanı, hastane, bilimsel araştırma merkezlerinin adı bulunuyor.

Mardin'de bir devlet hastanesine Aziz Sancar adı verilmişti.

Öte yandan Mardin Havalimanı'nın adı da yine Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildi.

İstanul Üniversitesi'nde ise Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü bulunuyor.