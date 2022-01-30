ABD'de 6 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 9 ölü

Kuzey Las Vegas polis departmanından Alexander Cuevas, kazaya kırmızı ışıktan süratle geçmeye çalışan bir aracın neden olduğunu açıkladı.

5 araca çarpan aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişi de dahil toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğu, kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.