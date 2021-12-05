ABD'de 504 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 504 artışla 788 bin 205'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 57 bin 893 artışla 49 milyon 52 bin 458'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 504 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 788 bin 205'e ulaştı.

California 5 milyon 107 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 351 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 741 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 800 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 169’a ulaştı, Florida'da ise 61 bin 701 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 75,3'üne en az bir doz, yüzde 63,6’sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 22,8’sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 235,3 milyon kişiye ilk doz, 198,6 milyon kişiye ikinci doz, 45 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.