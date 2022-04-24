ABD'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, büyükelçilikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, bir milletin ulusal egemenliğine kavuştuğu günü çocuklara emanet ettiği tek bayram olduğuna dikkati çekti.

Mercan, "Türk milletinin binlerce yıllık tarihinin ve egemenliğimizin geleceğinin çocuklarımıza emanet bırakıldığı bilinciyle, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çabalarıyla kurulan Cumhuriyetimizin geleceği her zaman sağlam olacaktır." diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan ailelerin çocuklarına Türkçe öğretmek için çevrimiçi programlar başlatılacağı müjdesini veren Mercan, ABD'de Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelere de Türkçe öğretmen göndermek suretiyle bu anlamda katkı sağlayacaklarını duyurdu.

Program sonrasında Türk çocukları, büyükelçilik rezidansındaki Atatürk büstü önünde toplanırken Büyükelçi Mercan, ziyarete gelen çocukları teker teker makamına oturtarak gelecek hedefleriyle ilgili minik misafirlerine sorular sordu.

ATA-DC iş birliğiyle düzenlenen 23 Nisan programında, Ata Okulu öğrencileri hazırladığı performansları sergiledi, bölgede yaşayan Türk ailelerin çocukları sihirbaz gösterisini ilgiyle izledi.

Aynı saatlerde New York Türkevi'nde düzenlenen 23 Nisan kutlamaları, Türk çocuklarının yanı sıra kardeş ülke Azerbaycan, Ukrayna ve Hindistan'dan da çocukların katılımıyla gerçekleşti.

New York Başkonsolosluğunun düzenlediği programa Atatürk Okulu, Atatürk’ün Mirası Cumhuriyet Okulu ve Maarif Okulu öğrencileri şiir, şarkı ve danslarıyla renk kattı.

KKTC'nin New York Temsilcisi Mehmet Dana'nın da hazır bulunduğu törende konuşan Başkonsolos Reyhan Özgür, Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara emanet etmesine ve onlara duyduğu güvene dikkati çekerken, ABD'de yetişen Türk çocuklarından ülkeleriyle bağlarını hiçbir zaman koparmamalarını istedi.

Özgür, "Atatürk, çocukları ve gençleri milletin geleceği olarak görmüş, ulusal irademizin temsilcisi olan TBMM'nin korunması ve yaşatılmasında onlara büyük bir sorumluluk vermiştir." dedi.

Yeni Türkevi binasında ilk defa kutlanan 23 Nisan'a yoğun ilgi gösterildi, 300'ün üzerinde davetli program sonunda, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ni gören balkon bölümünde göndere çekilen Türk bayrağını selamladı.