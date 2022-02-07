ABD Başkanı Biden ve Macron ile Ukrayna-Rusya krizini görüştü
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Fransız mevkidaşı Macron ile Rusya-Ukrayna sınırındaki krizi görüştü.
Dünya 07.02.2022, 07:19
ABD Başkanı Joe Biden ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınak konusunu görüştüğü bildirildi.
Beyaz Saray'dan görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, ''Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağa karşı devam eden diplomatik ve caydırıcı çabaları görüştü'' ifadesi kullanıldı.
Yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin önemini vurgulayan liderler, Ukrayna, müttefikleri ve ortakları ile istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldı.
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