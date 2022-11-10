ABD Başkanı Biden: Elon Musk'ın diğer ülkelerle ilişkilerine bakılmalı

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Biden'a "Musk'ın ulusal güvenlik için bir tehdit olup olmadığı" ve "Twitter'ı Suudi Arabistanlı bir holdingin yardımıyla satın almasının ABD hükümeti tarafından soruşturulması gerekip gerekmediği" soruldu.

Biden, "Elon Musk'ın diğer ülkelerle olan iş birliği ve teknik ilişkilerinin takip edilmeye değer olduğunu düşünüyorum. Uygunsuz bir şey yapıp yapmadığını bilmiyorum. Bakılması gerektiğini öneriyorum" dedi.

Orta Doğu'nun en zengin yatırımcılarından Suudi Prens Alwaleed bin Talal ve yatırım şirketi, Musk'ın sosyal medya platformunu devralmasından sonra Twitter'daki en büyük ikinci yatırımcı olarak ortaya çıktı.

İki ABD senatörü, finans komitesine başkanlık eden Demokrat Ron Wyden ve Connecticut'tan Chris Murphy, geçen hafta Twitter anlaşmasının “kapsamlı bir şekilde incelenmesi” çağrısında bulundu.

Wyden yaptığı açıklamada, “Suudi rejiminin eleştirmenleri hapse atma, Twitter'a casus yerleştirme ve bir Washington Post gazetecisini vahşice öldürme geçmişi göz önüne alındığında, Suudi rejiminin Twitter hesap bilgilerine, doğrudan mesajlara ve olabilecek diğer verilere erişmesi engellenmelidir. Siyasi muhalifleri belirlemek veya Kraliyet ailesine yönelik eleştirileri bastırmak için kullanılabilir" dedi.

Musk'ın Twitter'ı satın alması, çevrimiçi konuşma özgürlüğünü kontrol etmeye çalışan ülkelerden baskıyla karşılaşabileceği endişelerine yol açtı.

Dünyanın en zengin adamı Musk, Çin'i önemli bir pazar ve üretim üssü olarak kabul eden elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su.

Musk, diğerlerinin yanı sıra roket ve uydu internet şirketi SpaceX'in de CEO'su.