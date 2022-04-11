ABD basınından İsveç ve Finlandiya için NATO iddiası
İngiliz The Times gazetesi, Finlandiya ve İsveç'in bu yaz NATO'ya katılmaya hazırlandığını yazdı.
Dünya 11.04.2022, 08:37
Gazetede yer alan habere göre, konuyla ilgili bir yetkili, "Rusya'nın büyük bir stratejik hata yaptığını" belirterek söz konusu iki ülkenin yaz aylarında ittifaka katılmaya hazır göründüğünü ifade etti.
ABD'li yetkililer, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Finlandiya ve İsveç'in üyeliğinin görüşüldüğünü söyledi.
Haberde, Finlandiya'nın haziran ayında, İsveç'in de onu müteakip başvuru yapmasının beklendiği vurgulandı.
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