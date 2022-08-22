ABD basını: Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu
New York Times gazetesi, Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinin ABD'nin silah merkezi olduğunu yazdı.
Dünya 22.08.2022, 07:49 22.08.2022, 08:25
Gazetede yer alan haberde, birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmayan limanın, ABD'nin Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirme adımlarıyla birlikte "merkezi bir rol" üstlendiğine dikkat çekildi.
Pentagon'un, "Rus saldırganlığını" gerekçe göstererek bölgeye muazzam seviyede silah gönderdiğine vurgu yapıldı.
Haberde, söz konusu adımların, Türkiye'nin tepkisini çektiği bilgisi de verilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'daki söz konusu ABD askeri karakollarının kime karşı kurulduğuna yönelik sorusu hatırlatıldı.
Sevkiyat geçen yıl 14 kat arttı
ABD'nin Dedeağaç üzerinden taşıdığı askeri malzemenin geçen yıl 14 kat artarak 3 bin 100 "parçaya" ulaştığı açıklandı. Bu yıl ise bu rakama halihazırda ulaşıldığı vurgulandı.
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