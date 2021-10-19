ABD alarm veriyor! Sayı 726 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 117 bin 286 artarak 45 milyon 51 bin 922 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde can kaybı ise 726 bin 267’ye çıktı.

California 4 milyon 825 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 184 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 69 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79’una en az bir doz, yüzde 68,5’ine iki doz, yüzde 9,4’üne ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 218,9 milyondan fazla kişiye ilk doz, 189,2 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 10,6 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.