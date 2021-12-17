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AB liderleri enerjide anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlerin enerji konusunda farklı görüşlerinin olduğunu ve AB Liderler Zirvesi'nde uzlaşı sağlanamadığını söyledi.

Dünya 17.12.2021, 08:38 17.12.2021, 05:51
AB liderleri enerjide anlaşamadı

Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen zirvenin bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Zirvede enerji fiyatlarındaki artışla ilgili oldukça uzun tartışmalar yaşandığını belirten Michel, bunun ciddi ve önemli bir konu olduğunu, Avrupa'da vatandaşların satın alma güçlerini ve işletmelerin rekabetçiliğini doğrudan etkilediğini anlattı.

Michel, bir önceki zirvede AB Komisyonu'ndan enerji alanında çeşitli çalışmalar yapmasını talep ettiklerini anımsatarak, toplantıda bu çalışmaların ilk sonuçlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Liderlerin enerji konusundaki tartışmalarda uzlaşı sağlayamadığına dikkati çeken Michel, "Masada farklı görüşlerin olduğunu fark ettik. Bu nedenle enerji alanında zirve sonuç bildirisi konusunda bir anlaşma sağlayamadık." diye konuştu.

Michel, enerji konusundaki tartışmalarla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Açık olmam gerekirse enerjide iki konu liderler arasında son derece zordu. İlk konu elektrik piyasaları ve özellikle emisyon ticaret sisteminin işleyişiydi. Bazı liderlerin emisyon ticaret sisteminde spekülasyon yapıldığı yönünde şüpheleri var.

Diğer konu ise enerji yatırımlarının sınıflandırılması. Yatırım sınıflandırma AB Konseyi'nin değil, Komisyon'un sorumluluk alanına giriyor. Enerji yatırımlarının sınıflandırılması konusunda masada farklı görüşler bulunuyor. Bu gece bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını gördük."

Michel, liderlerin bir sonraki zirvede enerji konusunu tekrar ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Enerji başlığı, toplam 14 saatlik zirvede farklı oturumlarda iki defa ele alınmasına rağmen uzlaşı sağlanamadı.

- Enerji konusunda gruplaşmalar

Başını Polonya'nın çektiği bir grup ülke, yüksek karbon fiyatlarından şikayet ediyor ve AB'nin emisyon ticaret sisteminde değişiklik yapılmasını talep ediyor.

Bu ülkeler, karbon fiyatlarındaki spekülasyonların sonlandırılmasını ve fiyatların düşürülmesini istiyor.

Almanya öncülüğündeki bir grup ülke ise söz konusu iddialara ilişkin hiçbir somut kanıt bulunmadığı görüşünü taşıyor. Bu ülkeler, karbon fiyat sisteminin değiştirilmesine karşı çıkıyor.

Enerji alanındaki bir başka tartışma ise yatırımların iklim hedefleriyle uyumlu olarak sınıflandırmasıyla ilgili gerçekleşiyor.

Bu konuda yetkili olan AB Komisyonu, doğal gaz ve nükleer enerjiyi yeşil yatırımlar kategorisine dahil edip etmeme konusunda henüz karar vermedi.

Komisyonun birkaç gün içinde yeşil yatırımları içeren son listesini açıklaması bekleniyor.

AB'nin yeşil sınıflandırmasına dahil olan enerji yatırımları, daha rahat finansmana erişim sağlıyor.

Başını Fransa'nın çektiği 10 kadar ülke, nükleer enerjinin iklim değişimi ile mücadelede etkili, güvenli ve rekabetçi bir kaynak olduğunu belirterek, yeşil yatırım sınıflandırma çerçevesine dahil edilmesini istiyor.

Buna ilave bir grup ülke de doğal gazın da geçici süre için AB yatırım sınıflandırma kurallarında sürdürülebilir olarak kabulünü talep ediyor.

Son dönemde Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünlerindeki fiyat artışı dikkati çekiyor.

#Avrupa Birliği
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