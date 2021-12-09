900 çalışanı canlı yayında işten çıkartan patrona tepki

New York merkezli online mortgage kredisi veren 'better.com' adlı sitenin CEO'su Vishal Garg, 900 işçiyi Zoom üzerinden aynı anda işten çıkardı.



Garg, ekibinin yüzde 15'ine denk gelen toplu işten çıkarmanın arkasındaki sebepleri de performans, üretkenlik ve piyasadaki değişim olduğunu öne sürmüştü.



Bununla birlikte işçilerin işten çıkartıldığı Zoom toplantısının kaydını daha sonra TikTok ve YouTube gibi platformlarda da paylaşan Garg'a sosyal medyadan ve çalışanlarından tepkiler de gecikmemişti.

Garg gelen tepkiler üzerine özür diledi, ancak bu, şirketin üst düzey ekibinden üç kişinin istifasına engel olamadı. Halkla ilişkiler sorumlusu Tanya Gillogley, pazarlama müdürü Melanie Hahn ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Patrick Lenihan istifalarını şirket yönetimine sundu.



Şirket içinden Daily Beast'e konuşan bir kaynak, "Bu ilk istifa dalgası ve daha fazlası da gelecek" dedi.

Şirketin yaklaşık yüzde 15'inin kovulduğu haberini son dakikada planlanan ve üç dakika süren toplantıda soğukkanlılıkla duyuran CEO Vishal Garg, "Bu aramayı aldıysanız işten çıkartılacak şanssız grubun bir parçasısınız. Bu işyerindeki görevinize şu andan itibaren son verilmiştir" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde Garg, "Piyasa değişti" savunusu yapmış ancak şirketin Japon bankası Softbank tarafından desteklenen 750 milyon dolarlık yatırımdan bahsetmemişti.