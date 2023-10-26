9 Arap ülkesinden Gazze için ortak bildiri
9 Arap ülkesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitaben kaleme aldıkları ortak bildiride ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Mısır ve Fas yayınladıkları ortak bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı.
7 Ekim'de Orta Doğu'da başlayan kriz, tüm dünyayı derinden etkiledi.
Hamas güçlerinin başlattığı operasyona İsrail'den gelen karşılıkla birlikte bombardıman başladı.
20 gündür ağır saldırıların yaşandığı Gazze'de, hastaneler, okullar, camiler, pazarlar vuruluyor. Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırıda can verenlerin ciddi bir oranı yaşlı, kadın veya çocuk...
Arap ülkelerinden ortak bildiri
İsrail'in saldırıları devam ederken, 9 Arap ülkesi ortak bir bildiri yayınladı.
Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Mısır ve Fas'ın bulunduğu 9 Arap ülkesinin dışişleri bakanları BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı.
Ortak bildiride, İsrail'i Gazze'deki sivilleri öldürdüğü belirtilerek, "meşru müdafaanın uluslararası hukukun ihlalini ve meşru hakların kasıtlı olarak göz ardı edilmesini haklı çıkarmadığı" ifade edildi.
Bildiride, İsrail’in Filistinlileri yerinden etmesi ve "toplu şekilde cezalandırılması” kınandı.
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