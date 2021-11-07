8 kişinin hayatını kaybettiği konserle ilgili açıklama
Rapçi Travis Scott, ABD'de Astroworld Festivali'nde yaşanan izdiham nedeniyle 8 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı olayla ilgili konuştu.
ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld festivali kapsamında Cuma günü sahne alan ünlü rapçi Travis Scott’un konseri sırasında, seyirciler arasında izdiham yaşanmış, 8 kişi kalabalığın arasında sıkışarak can vermiş ve birçok kişi yaralanmıştı. Polis, izdihamın nasıl başladığına dair soruşturma başlatıldığını ve ölenlerin 14 ila 27 yaş aralığında olduğunu ifade ederek bugün sıkışarak ölenlerin isimlerinin açıklanacağını belirtti.
Rapçi Travis Scott, Cuma günkü olaydan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi: Gerçekten harap oldum… Böyle bir şeyin olacağını asla hayal edemezdim. Sizleri bilgilendirmek için elimden geleni yapacağım. Yetkililerle birlikte yakın çalışıyorum. Hayranlarım benim için gerçekten çok önemli ve onlara her zaman olumlu bir deneyim yaşatmak isterim. Ne olup bittiğini anladığım anda şovu durdurdum, ihtiyaçları olanların yardım almasını sağladım. Durumun ciddiyetini asla hayal edemezdim.
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