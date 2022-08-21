70 balıkçıyı taşıyan 5 tekne kayıp
Bangladeş’te 19 Ağustos Cuma gecesinden bu yana 5 farklı teknenin, içinde bulunan 70’in üzerinde balıkçı ile kayıp olduğu açıklandı.
Dünya 21.08.2022, 12:32
Bangladeş’te yerel yetkililer, şiddetli fırtınanın yaşandığı ülkenin güney sahilindeki Barguna açıklarındaki teknelerden haber alamadıklarını söyledi.
Barguna Trol Teknesi İşçileri Sendikası Başkanı Abdul Mannan, Bangladeş’te sıkça tüketilen Hilsha (Ilish) balığını yakalamak için Bengal Körfezi’ne açılan 70’den fazla balıkçının bulunduğu 5 tekneye ait herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.
Ülkede yaklaşık 500 bin kişi Bengal Körfezi’nde balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor.
Muson yağmurlarının yaşandığı bölgede sık sık deniz kazaları yaşanıyor.
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